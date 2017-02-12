Полиция рекомендует псковичам не спешить выполнять инструкции незнакомых лиц

Пресс-служба УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об участившихся в регионе фактах мошеннических действий.

Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны! Это орудуют мошенники!

А чтобы не стать их жертвой - не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц! Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей