Социологи сообщили о падении доверия россиян к новостям из телевизора

Основными источниками информации для россиян являются телевидение (78%) и новостной интернет (39%). При этом аудитория последнего увеличилась с 2010 года в три раза (с 13%), а доверие россиян к теленовостям заметно снизилось, сообщил фонд «Общественное мнение».

В следующей по популярности группе (от 18 до 14%) лидируют «разговоры с близкими и друзьями». Здесь же - печатная пресса, соцсети и радиопередачи, пишет Newsru.com.

По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизилась на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году). В правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса.

Уровень доверия к другим источникам оказался не таким высоким: в правдивость информации, почерпнутой из бытовых разговоров и радиопередач, верят по 8% россиян, из соцсетей - 7%. При этом четверть опрошенных (25%) не доверяют ни одному источнику.

Говоря о тематических предпочтениях, россияне чаще называли международные отношения (38%), внутреннюю политику и социальные проблемы (по 34%), вооруженные силы (29%), деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%).

Отвечая на вопрос, объективны ли СМИ в освещении событий, происходящих в России, почти половина (49%) респондентов ответила утвердительно, 37% - отрицательно, 14% затруднились с ответом.

По данным опроса, 44% респондентов часто встречают в СМИ критику российских властей, 31% - редко, 19% - вообще с этим не встречались.

Опрос проводился 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей