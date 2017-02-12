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В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»

12.02.2017 15:10 ПЛН, Псков

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.

Источник: Псковская Лента Новостей



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