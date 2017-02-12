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Авторские работы ко Дню всех влюбленных можно приобрести в выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках

12.02.2017 16:56 ПЛН, Псков

Украшенные коробочки со сладостями, букеты цветов, подушки в форме сердец и множество мягких игрушек - любой из этих подарков ко Дню святого Валентина можно приобрести в выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках, сообщает городской комитет по культуре.

«У каждого нерешительного и робкого влюбленного в этот день есть возможность сказать все о своих чувствах, не произнося ни единого слова… В такой день особенно приятно получить авторскую работу, поскольку другой такой точно ни у кого не будет», - подчеркнули в комитете.

Источник: Псковская Лента Новостей



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