Авторские работы ко Дню всех влюбленных можно приобрести в выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках

Украшенные коробочки со сладостями, букеты цветов, подушки в форме сердец и множество мягких игрушек - любой из этих подарков ко Дню святого Валентина можно приобрести в выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках, сообщает городской комитет по культуре.

«У каждого нерешительного и робкого влюбленного в этот день есть возможность сказать все о своих чувствах, не произнося ни единого слова… В такой день особенно приятно получить авторскую работу, поскольку другой такой точно ни у кого не будет», - подчеркнули в комитете.

Источник: Псковская Лента Новостей