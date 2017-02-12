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Митрополит Евсевий совершил всенощное бдение в храме Трех святителей при ПсковГУ

12.02.2017 20:21 ПЛН, Псков

11 февраля, накануне Недели о блудном сыне и дня памяти Вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение с литией в храме Трех святителей при Псковском государственном университете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили настоятель храма протоиерей Андрей Большанин и местное духовенство. За богослужением молились завкафедрой теологии ПсковГУ Марина Манойлова, преподаватели и студенты университета, а также их родители.

На утрене перед иконами Воскресения Христова и трех Святителей духовенством во главе с митрополитом был торжественно совершен полиелей и пропето величание великим учителям Церкви – святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому.

Во время каждения в исполнении Архиерейского хора прозвучал 136 псалом «На реках Вавилонских», предвещающий приближение Великого поста. Затем, после прочтения Воскресного Евангелия, было исполнено песнопение «Покаяния двери отверзи ми, Жизнодавче». Во время чтения праздничного канона митрополит Евсевий помазывал многочисленных верующих освященным елеем.

По отпусте Первого часа псковский архипастырь обратился ко всем собравшимся с приветственным словом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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