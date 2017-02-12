Музей-заповедник «Изборск» проводит творческий конкурс для детей «Береги природу»

Музей-заповедник «Изборск» приглашает детей к участию в творческом конкурсе «Береги природу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, до 30 апреля принимаются плакаты и флайеры на экологическую тематику. Рисунки могут быть выполнены красками, цветными карандашами, пастелью, тушью или графитом.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

«Мир заповедной природы»

«Природа - твой дом»

«Сохраним природу вместе»

«Мы против мусора»

«Красная книга» или «Редкие животные и растения моего края».

Заявку необходимо высылать на электронный адрес: izborsk@yandex.ru или на почтовый адрес: 181518, Псковская обл. Печорский р-н, д. Изборск, ул. Печорская, 39. Для конкурса «Береги природу»

Победители конкурса будут награждены грамотами и памятными призами.

Лучшие работы будут представлены на онлайн-выставке.

Источник: Псковская Лента Новостей