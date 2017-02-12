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Музей-заповедник «Изборск» проводит творческий конкурс для детей «Береги природу»

12.02.2017 20:45 ПЛН, Псков

Музей-заповедник «Изборск» приглашает  детей  к участию в творческом  конкурсе «Береги природу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, до 30 апреля  принимаются плакаты и флайеры   на  экологическую тематику. Рисунки могут быть выполнены красками, цветными карандашами, пастелью, тушью или графитом.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

  • «Мир заповедной природы»
  • «Природа - твой дом»
  • «Сохраним природу вместе»
  • «Мы против мусора»
  • «Красная книга» или «Редкие животные и растения моего края».

Заявку необходимо высылать на электронный адрес: izborsk@yandex.ru  или на почтовый адрес: 181518, Псковская обл. Печорский р-н, д. Изборск, ул. Печорская, 39.  Для  конкурса «Береги природу»

Победители конкурса будут награждены грамотами и памятными призами.

Лучшие работы будут представлены на онлайн-выставке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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