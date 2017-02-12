Минприроды предлагает вернуть в школы уроки природоведения

Уроки природоведения надо вернуть в число обязательных предметов в школе. Как заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской во время рабочей поездки в Мурманск, с соответствующим предложением ведомство обратилось в Минобрнауки, пишет ТАСС.

«Мы обратились в министерство образования и науки, чтобы в рамках формирования новых образовательных стандартов вернули эти уроки. Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, чтобы разбираться в природе края, в котором они живут», - сказал глава Минприроды.

Донской отметил, что уроков природоведения в младших классах уже нет.

«Более того, существующие стандарты не позволяют реализовывать в школах практические уроки - выходить учащимся на улицы, изучать биоразнообразие. Поэтому мы предложили ввести новые стандарты, которые позволят вести уроки не только в классах, но и на природе, в том числе в заповедниках, заказниках, где можно увидеть это биоразнообразие», - сказал министр.

По его словам, также в школах могут появиться уроки экологии. Сейчас Минприроды в рамках Года экологии проводит их для различных аудиторий. По словам Донского, недавно они прошли в «Артеке», скоро состоятся в МГУ.

«Намечена целая серия уроков, диктантов, известных людей будем приглашать. Но они должны стать системными. Улучшить ситуация нельзя без начального и непрерывного образования - от младших классов до взрослых граждан. Экологическая составляющая должна быть интегрирована в государственные образовательные стандарты», - сказал министр.

Источник: Псковская Лента Новостей