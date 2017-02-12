Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед Кинокайф Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...18



Началась борьба с блатной романтикой в школах

13.02.2017 08:41 ПЛН, Псков

Министерстве образования и науки РФ начинает борьбу с криминализацией подростковой среды в школах.

С этой целью создается межведомственная рабочая группа, куда кроме чиновников министерства войдут представители правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека и общественных организаций. Приказ об этом подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Самое большое влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Причем это явление системное. Его курируют воры в законе и так называемые положенцы - люди, получившие особые полномочия от «законников», - рассказал «Известиям» вошедший в группу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, большую поддержку этому явлению оказывают повзрослевшие «гопники» из 90-х, которые сегодня являются 40-летними взрослыми мужчинами. Именно они приобщают подростков к блатной романтике. С этой целью широко используется сеть интернет и видеохостинги. В школах начинают собирать деньги на воровской «общак».

Особенно тревожная ситуация в Забайкалье, где действует молодежное движение «Арестантско-уркаганское единство», у которого уже были стычки с правоохранительными органами.

Все это может привести к угрозам национальной безопасности, считают эксперты.

Для успешной профилактики необходима не только оперативная работа полиции, но существенные финансовые вложения в инфраструктуру небольших городов и сел – во многих из них нет спортивных и культурных центров и молодежи просто нечем заняться.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28