Началась борьба с блатной романтикой в школах

Министерстве образования и науки РФ начинает борьбу с криминализацией подростковой среды в школах.

С этой целью создается межведомственная рабочая группа, куда кроме чиновников министерства войдут представители правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека и общественных организаций. Приказ об этом подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Самое большое влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Причем это явление системное. Его курируют воры в законе и так называемые положенцы - люди, получившие особые полномочия от «законников», - рассказал «Известиям» вошедший в группу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, большую поддержку этому явлению оказывают повзрослевшие «гопники» из 90-х, которые сегодня являются 40-летними взрослыми мужчинами. Именно они приобщают подростков к блатной романтике. С этой целью широко используется сеть интернет и видеохостинги. В школах начинают собирать деньги на воровской «общак».

Особенно тревожная ситуация в Забайкалье, где действует молодежное движение «Арестантско-уркаганское единство», у которого уже были стычки с правоохранительными органами.

Все это может привести к угрозам национальной безопасности, считают эксперты.

Для успешной профилактики необходима не только оперативная работа полиции, но существенные финансовые вложения в инфраструктуру небольших городов и сел – во многих из них нет спортивных и культурных центров и молодежи просто нечем заняться.

Источник: Псковская Лента Новостей