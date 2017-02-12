Россияне экономят на свадьбах

Россияне экономят на свадьбах, что может привести к снижению рождаемости. Об этом говорят данные Росстата, согласно которым число зарегистрированных браков за год уменьшилось на 15%. Так, в 2015 году в России было создано 1 161 044 новых семей, а в 2016-м - уже 985 834.

«В 2016 году появилось на 175 тыс. семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тыс. детей, которые могли бы родиться в ближайшие 2-3 года», - сообщил «Известиям» директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

По его мнению, это происходит из-за того, что сейчас Россия входит в «демографическую яму», в брачный возраст вступило немногочисленное поколение 90-х, родившихся во время экономических и политических потрясений.

Кроме того, свою роль играет и мода на свободные отношения, а также экономическая нестабильность в стране. И если из демографического провала Россия может выбраться к 2027 году, когда подрастет поколение, родившихся после прироста рождаемости в 2007 году, то два других фактора останутся.

По мнению экспертов, снижение количества зарегистрированных браков обусловлено большой стоимостью свадебных расходов. Кроме того, молодежь предпочитает вступать в серьезные отношения все позже - после 30 лет.

Все это со временем может привести к еще большему падению рождаемости, если не предпринять экономических мер по ее стимуляции.

Источник: Псковская Лента Новостей