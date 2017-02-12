Несколько образовательных учреждений Невельского и Усвятского районов игнорировали требования закона о перевозках детей

Невельской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что рядом образовательных учреждений Невельского и Усвятского районов игнорируются требования федерального законодательства об обязательном уведомлении подразделений Госавтоинспекции о фактах осуществления организованных перевозок детей.

Так, в нарушение требований Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 №1177, в 2015 и 2016 годах образовательные учреждения не уведомляли Госавтоинспекцию о фактах организованных перевозок детей.

Кроме того, вопреки требованиям Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» индивидуальным предпринимателем, осуществляющим на основании заключаемых с образовательными учреждениями Невельского района договоров фрахтования (перевозки детей), использовались автобусы, не оснащенные в установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации «Глонасс» или «Глонасс/GPS»; обязательные предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей организованы ненадлежащим образом.

Выявленные нарушения закона отрицательно влияют на безопасность дорожного движения, снижают степень защищенности несовершеннолетних детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В целях устранения выявленных нарушений закона межрайонным прокурором в адрес образовательных организаций, а также в адрес индивидуального предпринимателя внесены представления.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле Невельской межрайонной прокуратуры.

Источник: Псковская Лента Новостей