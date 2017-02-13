Экс-председатель Госкомитета по туризму Наталья Трунова избрана президентом Национальной Гильдии Градостроителей

Экс-председатель Госкомитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию Псковской области Наталья Трунова избрана президентом Национальной Гильдии Градостроителей. Соответствующее решение принято Советом Гильдии 9 февраля, сообщила Наталья Трунова на своей странице в Фейсбуке. Срок полномочий - 3 года.

«Для меня это большая честь и ответственность. Во-первых, это доверие цеха. Пусть его определенной части. В состав Гильдии сейчас входят, в основном, институты территориального планирования (Урбанистика, Град, Энко, Ленгипрогор и еще ряд организаций), но также и такие организации, размышляющие о будущем городов как ЦСР Северо-Запад, Институт реформирования общественных финансов и др.», - сообщила Наталья Трунова.

Она поблагодарила членов Совета Гильдии за доверие и предложения по развитию Гильдии, которые прозвучали на заседании 9 февраля. Наталья Трунова также воспринимает свое назначение как «доверие старших товарищей» и отдает себе отчет в том, что ей придется «держать марку», чтобы соответствовать своим предшественникам на посту президента Гильдии Градостроителей.

По ее словам, «в крайне непростой ситуации с градостроительством и градоустройством роль профессиональных ассоциаций существенно возрастает». «Когда я читаю лекции в институте дизайна и урбанистики ИТМО, я часто привожу современную позиционную карту по отношению к городу, в которой явно видно, что субъект, который был бы заинтересован в развитии города (городов), в настоящее время отсутствует. На федеральном уровне такого объекта не существует (возможно, актуализация темы городской среды хотя бы позволит проблематизировать этот вопрос, если не сведется все к «урнам и скамейкам»), - отметила Наталья Трунова. - В регионах все зависит от руководства, на муниципальном – мы знаем, как устроена налоговая и бюджетная система. Часто профессиональный цех подменяет собой субъекта развития по отношению к той или иной территории (зачастую на свой страх и риск)».

Напомним, Наталья Трунова родилась 25 декабря 1979 года в городе Мирном (Республика Саха). Окончила философский факультет Санкт-Петербургского Госуниверситета по специальности «культуролог», аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. С 2002 по 2009 годы работала экспертом, руководителем проектного направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». С весны 2010 года до ноября 2012 года возглавляла Госкомитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию. После ухода с должности возглавляла ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», являлась исполнительным директором ООО «Институт «Ленгипрогор», а впоследствии стала гендиректором данного ООО.

Источник: Псковская Лента Новостей