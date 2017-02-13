На радиостанции «Наше Радио Псков» продолжается розыгрыш билетов на «Чартову дюжину»

На радиостанции «Наше Радио Псков» (103.0 FM) продолжается розыгрыш билетов на вручение десятой юбилейной национальной премии «Чартова Дюжина». Напомним, грандиозное музыкальное шоу состоится 23 февраля на самой масштабной площадке Москвы - в спорткомплексе «Олимпийский».

Чтобы выиграть два билета на музыкальное шоу, слушатели радиостанции «Наше Радио Псков» (103.0 FM) должны дозвониться в эфир сразу после того, как прозвучит ролик с номером телефона.

Розыгрыш будет проходить до 17 февраля.

«Чартова дюжина» – хит-парад и премия, где финальное слово всегда остается за слушателями. Кто станет победителем «Чартовой дюжины в номинациях «Альбом», «Песня», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Взлом», «Клип», «Концерт» – решают слушатели. Для того, чтобы повлиять на результат голосования, нужно зайти на страничку голосования на сайте «Нашего Радио» и проголосовать за любимых артистов.

На сцене «Чартовой дюжины - 2017» выступят «Би-2», «Машина времени», «Баста», «Ночные снайперы», «Кукрыниксы», «Калинов Мост», «25/17», «Мельница», «Конец фильма» и другие любимые слушателями «Нашего Радио» артисты.

Источник: Псковская Лента Новостей