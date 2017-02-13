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Почта России выпустила уникальные открытки к Дню святого Валентина, 23 февраля и 8 марта

13.02.2017 10:57 ПЛН, Псков

На сайте www.pochta.ru/postcards (сервис «Открытки почтой»), который был запущен в декабре 2016 года, появились новые дизайнерские открытки, посвященные Дню святого Валентина (14 февраля), Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России», каждый желающий может оформить в режиме онлайн эксклюзивную почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее в любую точку России.

Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами и отличаются оригинальным дизайном. Все авторы, представившие для проекта свои работы, обладают неповторимым художественным стилем, многие сотрудничает с мировыми изданиями и студиями.

Помимо открыток по конкретным поводам в представленной коллекции найдется открытка под любое настроение. Заказать открытку очень просто – ее можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования.

Доставку открытки можно отследить в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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