Псковский облсовпроф и Счетная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 13 февраля, в Доме профсоюзов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СОП Псковский облсовпроф и Счетной палатой Псковской области. С профсоюзной стороны документ подписала председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, со стороны органа государственного финансового контроля - председатель палаты Марина Хохлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере обеспечения контроля за законностью и эффективностью расходования средств областного бюджета, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Псковской области. С этой целью стороны в рамках федерального законодательства намереваются осуществлять обмен документами о фактах, связанных с незаконным использованием средств бюджета, на основании мотивированного запроса.

Председатель Псковского облсовпрофа отметила, что подписанное соглашение о сотрудничестве является первым документом такого рода на территории Российской Федерации, до данного момента профсоюзные органы не прибегали к методической помощи счетных палат. «Поэтому мы выражаем глубокую благодарность нашему новому социальному партнеру - Счетной палате Псковской области. У нас большое поле для взаимодействия - особенно в части проверки эффективности использования денежных средств, которые направляются на заработные платы работников бюджетной сферы и социальную защиту граждан. И мы предполагаем, что сможем разработать хороший план совместных действий для разрешения конфликтных ситуаций, которые могут складываться в сфере оплаты труда», - сказала Ульяна Михайлова.

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова также выразила надежду на тесное плодотворное сотрудничество с профсоюзной стороной. «В бюджетной сфере расходы на заработную плату составляют около 90% общих расходов. Это действительно большая расходная статья, нуждающаяся в обязательном и постоянном контроле. Псковский облсовпроф - крупнейшая общественная организация в нашем регионе, во взаимодействие с которой такой контроль может осуществляться еще более эффективно и давать хорошие результаты», - добавила Марина Хохлова.

Источник: Псковская Лента Новостей