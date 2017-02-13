Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф Бесплатно почисти плед Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...21



Псковский облсовпроф и Счетная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

13.02.2017 11:26 ПЛН, Псков

Сегодня, 13 февраля, в Доме профсоюзов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СОП Псковский облсовпроф и Счетной палатой Псковской области. С профсоюзной стороны документ подписала председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, со стороны органа государственного финансового контроля - председатель палаты Марина Хохлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере обеспечения контроля за законностью и эффективностью расходования средств областного бюджета, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Псковской области. С этой целью стороны в рамках федерального законодательства намереваются осуществлять  обмен документами о фактах, связанных с незаконным использованием средств бюджета, на основании мотивированного запроса.

Председатель Псковского облсовпрофа отметила, что подписанное соглашение о сотрудничестве является первым документом такого рода на территории Российской Федерации, до данного момента профсоюзные органы не прибегали к методической помощи счетных палат. «Поэтому мы выражаем глубокую благодарность нашему новому социальному партнеру - Счетной палате Псковской области. У нас большое поле для взаимодействия - особенно в части проверки эффективности использования денежных средств, которые направляются на заработные платы работников бюджетной сферы и социальную защиту граждан. И мы предполагаем, что сможем разработать хороший план совместных действий для разрешения конфликтных ситуаций, которые могут складываться в сфере оплаты труда», - сказала Ульяна Михайлова.

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова также выразила надежду на тесное плодотворное сотрудничество с профсоюзной стороной. «В бюджетной сфере расходы на заработную плату составляют около 90% общих расходов. Это действительно большая расходная статья, нуждающаяся в обязательном и постоянном контроле. Псковский облсовпроф - крупнейшая общественная организация в нашем регионе, во взаимодействие с которой такой контроль может осуществляться еще более эффективно и давать хорошие результаты», - добавила Марина Хохлова.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28