Таинственные надписи на льду реки Великой в Пскове заинтересовали пользователей соцсетей

Таинственные надписи на льду реки Великой в Пскове заинтересовали пользователей соцсетей. Два дня назад неизвестный вытоптал на льду посреди реки, около Ольгинского моста слово «уныние».

Фотографии с изображением этого «произведения искусства» тут же разлетелись по соцсетям.

Однако позже над словом «уныние» появилось слово «улыбнись» и нарисованное сердечко.

Таким образом неизвестный «художник», видимо, решил нейтрализовать негативное значение надписи, сделанной своим предшественником.

Источник: Псковская Лента Новостей