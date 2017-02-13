Таинственные надписи на льду реки Великой в Пскове заинтересовали пользователей соцсетей

Спорт
13-кратная Паралимпийская чемпионка Рима Баталова пообщалась с воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков7
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
С 15 апреля в Псковской области будут публиковать информацию о зарплатах руководителей государственных учреждений и предприятий 3
Выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проходит в Островском районе
Фестивали
Преподаватели Псковского колледжа искусств высоко оценили музыкальную составляющую XXIV Пушкинского театрального фестиваля2