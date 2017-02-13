Выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проходит в Островском районе

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поприветствовал членов комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на Псковской земле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выездное заседание комитета проходит на базе «Юность» в Островском районе.

Глава региона отметил, что представительная делегация начала знакомство с Псковской областью еще вчера. В воскресенье депутаты побывали в Ледовом дворце и «двойке», пообщались с молодыми спортсменами, приняли участие в открытии товарищеского матча между псковской командой «Барсы» и командой звезд «КомАР».

Андрей Турчак напомнил, что всероссийские биатлонные соревнования среди юниоров, которые сейчас проходят на базе «Юность», являются отборочными на первенство мира. «Как вы помните, мы готовились принять международные соревнования, но в связи с развязанной информационной войной, направленной на российский спорт в целом и биатлон в частности, Союз биатлонистов России принял решение отказаться от соревнований. Но мы к ним готовились, инфраструктура базы "Юность" преобразилась, появились новое стрельбище, станция оснежения», - сказал он, отметив, что сегодня у членов профильного комитета Госдумы будет возможность лично познакомиться с инфраструктурой базы.

Повестка заседания является стратегической и напрямую касается проектов, реализуемых на территории Псковской области, заключил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей