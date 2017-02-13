Романтика Дня святого Валентина

Самый романтический праздник года – конечно, День святого Валентина. Атмосфера 14 февраля способна превратить в юных влюбленных даже пары с солидным семейным стажем, так что совершенно не важно, сколько дней или лет вашим отношениям. Главное – выбрать правильную обстановку для милых слов, нежных взглядов и признаний в любви. Есть правильное место для вашего романтического ужина. Это ресторан псковского отеля «Покровский», который в ближайшую субботу, 18 февраля, приготовил для вас особую романтическую программу.

Легкое звучание вокала, шипение пузырьков в бокале с игристым вином, тонкие ароматы сыров и трав, и, конечно же, изысканные блюда. 18 февраля под завораживающие звуки гитары и мелодичный jazz-вокал вы насладитесь как полюбившимися блюдами кухни отеля «Покровский», так и новинками от шеф-повара. А в качестве подарка к ужину от ресторана каждый гость выберет любой понравившийся вариант из специально подготовленного комплиментарного меню.

Еще одним сюрпризом для гостей в этот вечер станет розыгрыш сертификата на посещение Spa-зоны отеля, ведь так приятно завершить волнующий уик-энд в расслабляющей атмосфере.

Это будет неспешный атмосферный вечер в романтике «Покровского».

Забронировать столик и узнать подробности вы сможете по тел.: 500-001. Депозит на одну персону составляет 1600 руб. При заказе столика на 4 и более персон – бутылка игристого вина в подарок.

Источник: Псковская Лента Новостей