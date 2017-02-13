Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отметили свой профессиональный праздник

Сегодня в торжественной обстановке сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы, возглавляет который полковник полиции Оксана Ильина, поздравил с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и пожелал дальнейших успехов начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Лучшими сотрудниками вручили благодарности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции Министерства внутренних дел СССР был образован 4-й отдел, на который были возложены функции разрешительной работы. Этот день и является днем создания подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года №157 подразделения лицензионно-разрешительной работы преданы в состав Федеральной службы войск национальной гвардии.

Оперативно-служебная деятельность центра ЛРР отдела Росгвардии по Псковской области направлена на обеспечение полного и всестороннего государственного контроля за оборотом гражданского, служебного и боевого оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, негосударственной (частной) охранной деятельностью.

В 2016 году осуществлено 25840 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий, за различные нарушения связанные с оборотом оружия, к административной ответственности привлечено 1568 граждан, аннулировано 239 лицензий и разрешений на право владения оружием.

Одним из важнейших направлений в деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Псковской области является организация выполнения функций по обеспечению доступности и надлежащего качества оказываемых государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, прежде всего с использованием современных технологий. В 2016 году от граждан и юридических лиц, посредством единого портала государственных услуг в электронном виде поступило 3372 заявления.

Источник: Псковская Лента Новостей