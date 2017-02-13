Андрей Турчак и Александр Козловский награждены почетными грамотами «спортивного» комитета Госдумы

Губернатор Псковской области Андрей Турчак, депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин и председатель Союза биатлонистов Псковской области Павел Мищенков получили почетные грамоты от комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, награды за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также пропаганду здорового образа жизни псковичам вручил председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев. Обращаясь к губернатору области, он напомнил о вчерашнем хоккейном матче, в котором Андрей Турчак «забивал голы». «Это аванс», - сказал глава области, получая награду.

Источник: Псковская Лента Новостей