В Локнянском изоляторе временного содержания побывал Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав граждан в изоляторе временного содержания отдела полиции по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» (ИВС), который открылся после реконструкции и капитального ремонта.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, во время поездки регионального омбудсмена сопровождал заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по Псковской области Антон Перук. Начальник межрайонного отдела МВД России «Новосокольнический» Игорь Ершов вместе с руководителем ИВС в поселке Локня Романом Трофимовым показали псковским проверяющим новые отремонтированные помещения, готовые к приему граждан, которые совершили административные и уголовные правонарушения.

В изоляторе временного содержания устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию от общества, исполнение ими своих обязанностей, а также решение задач, предусмотренных законом. Он рассчитан на прием 7 граждан, которые могут быть размещены в трех современных помещениях, оборудованных по последним требованиям закона и международных правовых актов. Для них организуется медико-санитарное обеспечение. В ИВС есть комната для работы следователей и адвокатов, место для отправления религиозных обрядов, прогулочный дворик, библиотека, современная душевая с горячей и холодной водой, а также комната для свидания с родственниками.

Как отметил Дмитрий Шахов, в Псковской области постепенно исчезают места принудительного содержания граждан, требования к которым уже давно не соответствуют ни международным, ни российским стандартам. ИВС в поселке Локня это один из таких современных изоляторов, где условия содержания соответствуют международным стандартам. Содержащиеся здесь граждане, обеспечиваются новыми постельными принадлежностями и настольными играми (шашками и шахматами), ежедневными газетами, трехразовым питанием, которое готовит кафе Локнянского райпо, санитарные помещения имеют горячее и холодное водоснабжение, свет в камерах соответствует требованиям СанПина. Одним из самых важных критериев, по мнению уполномоченного по правам человека, является то, что в ИВС для граждан есть все законодательные и нормативные документы, определяющие их права и обязанности, а также права и обязанности сотрудников полиции, несущих службу в ИВС. Граждане сами могут проконтролировать насколько условия их содержания соответствуют закону. В случае нарушений можно проинформировать контролирующие и надзорные органы, информация о которых размещена на доступном месте.

Антон Перук рассказал, что в этом изоляторе учтены те замечания, что были высказаны уполномоченным по правам человека при проверке других аналогичных учреждений. Современная телекоммуникационная система, которая смонтирована в ИВС, дополнительно позволяет обеспечивать права и безопасность лиц, находящихся здесь.

Завершая инспектирование ИВС, Дмитрий Шахов сказал, что Европейская конвенция по правам человека и действующее федеральное законодательство, исходят из того, что даже для лиц, допустивших нарушение закона, подвергшихся уголовному или административному наказанию с изоляцией от общества, должны быть обеспечены минимальные стандарты, которые исключали пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. ИВС в посёлке Локня соответствует таким требования. Обращаясь к сотрудниками изолятора, государственный правозащитник попросил сделать всё возможное, чтобы как можно дольше сберечь нормальное состояние всех помещений.

Источник: Псковская Лента Новостей