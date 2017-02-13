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Жителям Пскова напоминают телефоны оперативных и экстренных служб

13.02.2017 18:11 ПЛН, Псков

Телефонные номера оперативных и экстренных служб Пскова напоминает горожанам пресс-служба ОМСУ города.

Управление ФСБ России по Псковской области:

Дежурный: 72-52-00

Телефон доверия 66-22-66

 

Управление МВД России по Псковской области:

Дежурный: 66-16-49

Телефон доверия 59-22-33

 

Управление МВД России по городу Пскову:

Дежурный Управления МВД (Запсковье) 02, 102, 59-63-22

Дежурный отдела полиции №1 (Завеличье) 57-10-97

Дежурный отдела полиции №2 (Центр) 66-94-77

 

Главное Управление МЧС России по Псковской области:

Дежурный: 79-44-44

Телефон доверия 79-99-99

Противопожарная служба: 01, 101

Единая служба спасения: 112

 

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Пскова:

Дежурный 055, 29-01-14

 

ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи»: 03, 103

Аварийная газовая служба 04, 104

Аварийная служба лифтов 55-62-22, 57-87-08.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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