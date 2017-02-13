У пятикурсников Псковского филиала Академии ФСИН начались учения «Итог-2017»

У пятикурсников Псковского филиала Академии ФСИН России начались комплексные оперативно-тактические учения «Итог – 2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии, 79 пятикурсников через полгода отправятся для прохождения службы в 46 территориальных органа ФСИН России. В рамках недельных учений курсанты в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, максимально приближенным к реальным условиям деятельности сотрудников ФСИН России.

Задача учений – подготовить выпускников для дальнейшей практической деятельности, чтобы они могли успешно решать поставленные перед ними задачи, в максимальной степени применяя полученные в Псковском филиале академии знания, умения и навыки.

Во время учений пятикурсники должны будут продемонстрировать свои умения по постановке осужденных на учет в уголовно-исполнительной инспекции, проведению сотрудниками УИИ первой профилактической беседы с осужденными, оформлению необходимой документации.

Кроме того, курсантам предстоит составление психологического портрета осужденного и участие в судебных заседаниях, принятие управленческих решений и участие в мероприятиях по освобождению заложников.

Помогать в этом пятикурсникам будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии, а также действующие сотрудники уголовно-исполнительных инспекций и отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Оперативно-тактические учения «Итог-2017» завершатся анализом работы, как курсантов, так и в целом игровых коллективов, которым будут выставлены оценки и даны соответствующие рекомендации.

Источник: Псковская Лента Новостей