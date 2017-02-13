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Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля

13.02.2017 14:11 ПЛН, Псков

15 февраля в Пскове, по традиции, пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в 15.00 у Мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века (сквер у Дома офицеров) отслужат заупокойную литию, к подножию памятника будут возложены гирлянды славы и цветы. В митинге примут участие войны-интернационалисты, военнослужащие 76 десантно-штурмовой дивизии, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся, представители муниципальной и региональной власти.

В 16.00 в зале Дома офицеров состоится тематическая концертная программа с участием ансамбля «Голубые молнии» и собрание ветеранов-афганцев.

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан между правительственными силами Афганистана и ограниченным контингентом советских войск с одной стороны и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов с другой начался для СССР 25 декабря 1979 года. За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек. В Афганской войне приняли участие почти 2 тысячи псковичей, в Пскове и Псковском районе зарегистрировано 1011 участников боевых действий.

Источник: Псковская Лента Новостей



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