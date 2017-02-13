На здании Идрицкого дома культуры потушили условный пожар

10 февраля на здании Идрицкого дома культуры прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях с массовым пребыванием людей».

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, к обеспечению пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей особое отношение, ведь в них одновременно может находиться большое количество человек, как зрителей, так и работников учреждения, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои особенности.

По замыслу учений, из-за неисправности электрического осветительного прибора произошло возгорание на втором этаже в подсобном помещении библиотеки. Заведующая учреждением сообщила о пожаре в дежурную часть ПСЧ-32 посёлка Идрица, оповестила персонал, который принял меры по эвакуации людей и материальных ценностей.

Диспетчер ПСЧ-32, получив сообщение о пожаре, высылает на место необходимые силы и средства. Также вызывает скорую помощь и другие аварийные и оперативные службы.

К месту условного пожара через четыре минуты прибывает дежурный караул части. На момент прибытия огнеборцев из дверей подсобного помещения библиотеки со стороны двора на втором этаже условно идет дым, администрация объекта встречает пожарные подразделения, сообщает, что люди эвакуированы.

На тушение пожара подан один ствол «Б» со стороны козырька первого этажа и один ствол на защиту читального зала. Автоцистерна установлена на пожарный гидрант, проложена и заполнена водой магистральная линия, на тушение и защиту подано расчётное количество стволов.

Через 11 минут с момента возгорания условный пожар был локализован, а через 30 минут ликвидирован. По итогам учения сделан вывод: цели достигнуты, личный состав с поставленными задачами справился.

Источник: Псковская Лента Новостей