Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...21



Росмолодежь приглашает молодых псковичей рассказать о «Героях, живущих рядом»

13.02.2017 14:24 ПЛН, Псков

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) приглашает молодых жителей Псковской области принять участие в творческом конкурсе на тему «Герои, живущие рядом».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, попробовать свои силы в творческом испытании могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся любых образовательных учреждений, представители предприятий и организаций, а также детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности.
 
Конкурс пройдет в двух номинациях: мотивационный постер (мотиватор) и видеоролик. Творческие работы должны отражать отношение молодежи к заслугам старшего поколения. Героями работ могут стать земляки, которые являются, по мнению участника, примером для подражания: известные и малоизвестные личности, прославившие свой регион как защитники Отечества, или проявившие трудовую доблесть.
 
Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются до 1 марта этого года. В мае будут определены по три победителя в каждой номинации, которые получат грамоты и призы.
 
Конкурс «Герои, живущие рядом» является частью проекта «Эстафета поколений», созданного в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Он призван укрепить связь между поколениями и сформировать у молодых людей традиционные российские ценности, такие как патриотизм, трудолюбие, уважение к старшим, бережное отношение к истории своей страны и малой Родины.
 
 
Координатором проекта выступает Герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. Участники проекта: Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, всероссийские ветеранские организации «Российский союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Российский Союз ветеранов», «Трудовая доблесть России», а также Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Проект реализуется при поддержке Роспатриотцентр.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28