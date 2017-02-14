Глава города Пскова Иван Цецерский отмечает 50-летний юбилей

Сегодня, 14 февраля, свой день рождения отмечает глава города Пскова Иван Цецерский. Ему исполнилось 50 лет.

Иван Николаевич Цецерский родился 14 февраля 1967 года в поселке Речица Столинского района Брестской области. В 1985 году окончил Гродненское культурно-просветительное училище, отделение народных инструментов, культпросветработник.

В 1989 году окончил Львовское Высшее военно-политическое училище, факультет культпросветработы и журналистики, политический работник. В 2000 году окончил с отличием юридический факультет Московского социального университета.

В период с 1989 года по 1996 год проходил службу в 76-й Гвардейской Черниговской Воздушно-десантной дивизии. 1989 год – заместитель командира роты по воспитательной работе парашютно-десантного полка. 1990 год – секретарь комитета ВЛКСМ парашютно-десантного полка. 1992 год – инструктор дивизии по культурно-массовой работе. С 1996 по 1998 годы - начальник Дома офицеров Псковского гарнизона.

С 1998 года по настоящее время - депутат Псковской городской Думы. В марте 2007 года избран депутатами Псковской городской Думы заместителем главы города Пскова. С апреля 2009 года по настоящее время - глава города Пскова.

В 2010 году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем Регионального Совета ООО «ВСМС» по Псковской области. Указом Президента Российской Федерации включен в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

Воинское звание – подполковник. Награжден медалью Суворова, в 2003 году - памятной медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи».

Член партии «Единая Россия». Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» города Пскова. В настоящее время является членом Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

Женат. Имеет двоих сыновей.

Редакция «Псковской Ленты Новостей» поздравляет Ивана Цецерского с юбилеем и желает ему политического долголетия, здоровья и исполнения всех, даже самых амбициозных, планов, направленных на развитие и процветание города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей