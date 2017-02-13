Инспекторы псковского Росреестра за неделю зафиксировали 18 нарушений земельного законодательства

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 24 плановых и 8 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства , в ходе которых выявили и зафиксировали 18 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Чаще всего субъектами игнорировались положения статьи 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка (6 случаев). По итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 1 лицо привлечено к административной ответственности, выдано 16 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства . Общая сумма наложенных штрафов составила 5000 рублей. Устранено 3 нарушения.

Источник: Псковская Лента Новостей