Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...21



Общественный совет при УФСИН России по Псковской области подвел итоги 2016 года

13.02.2017 14:57 ПЛН, Псков

В УФСИН России по Псковской области состоялось первое в этом году заседание Общественного совета. В мероприятии приняли участие председатель и члены Общественного совета при УФСИН, а также представители Управления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, поприветствовав собравшихся, с докладом об итогах деятельности Общественного совета в 2016 году выступил председатель Александр Румянцев. Далее с предложениями о включении в план работы на предстоящий период выступили члены Совета. В 2017 году представители общественности запланировали проведение мероприятий различной направленности с привлечением общественных и государственных организаций как для осужденных и подследственных, так и для сотрудников УФСИН России по Псковской области.

Кроме того, члены Общественного совета рассмотрели вопрос о возможности включения в его состав новых членов из представителей различных организаций и объединений.

Также в ходе заседания была рассмотрена работа информационной секции при Общественном совете по взаимодействию со средствами массовой информации Псковской области по вопросам формирования объективного представления о деятельности УФСИН региона.

В завершение встречи заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов от лица руководства ведомства поблагодарил представителей общественности за проделанную работу и вручил благодарности и памятные подарки самым активным участникам.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28