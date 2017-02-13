Общественный совет при УФСИН России по Псковской области подвел итоги 2016 года

В УФСИН России по Псковской области состоялось первое в этом году заседание Общественного совета. В мероприятии приняли участие председатель и члены Общественного совета при УФСИН, а также представители Управления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, поприветствовав собравшихся, с докладом об итогах деятельности Общественного совета в 2016 году выступил председатель Александр Румянцев. Далее с предложениями о включении в план работы на предстоящий период выступили члены Совета. В 2017 году представители общественности запланировали проведение мероприятий различной направленности с привлечением общественных и государственных организаций как для осужденных и подследственных, так и для сотрудников УФСИН России по Псковской области.

Кроме того, члены Общественного совета рассмотрели вопрос о возможности включения в его состав новых членов из представителей различных организаций и объединений.

Также в ходе заседания была рассмотрена работа информационной секции при Общественном совете по взаимодействию со средствами массовой информации Псковской области по вопросам формирования объективного представления о деятельности УФСИН региона.

В завершение встречи заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов от лица руководства ведомства поблагодарил представителей общественности за проделанную работу и вручил благодарности и памятные подарки самым активным участникам.

Источник: Псковская Лента Новостей