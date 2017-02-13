Активисты ОНФ выяснят, какое научное оборудование ученые в первую очередь ждут от российских производителей

Активисты Общероссийского народного фронта проведут опрос среди российских ученых о том, какое оборудование для инновационных исследований необходимо им в первую очередь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, это станет шагом к тому, чтобы задать направление работы для отечественного научного приборостроения. Пока отрасль находится в глубокой стагнации, не упоминается ни в одном программном документе, посвященном импортозамещению, а ученые в большинстве случаев вынуждены приобретать зарубежные приборы. Итоговые предложения о мерах решения этой проблемы эксперты Народного фронта направят в правительство РФ.

Осенью 2016 г. эксперты ОНФ опросили более тысячи научных сотрудников, работающих в вузах, академических и отраслевых научных организациях, других научных центрах России, и установили, что в большинстве случаев (77%) ученые вынуждены приобретать и использовать зарубежное оборудование для проведения современных исследований. Чаще всего это связано с тем, что российские аналоги приборов либо в принципе отсутствуют, либо не позволяют проводить исследования на высоком уровне. Ученые подчеркивали, что зачастую проще купить зарубежный готовый прибор даже без гарантии на него, чем ждать появления отечественных изделий.

При этом приобретение западного оборудования во многих случаях сопровождается высокими затратами на установку, обслуживание, поверку и ремонт приборов. Эксперты ОНФ также отмечают, что частота изначальных неисправностей и возникающих впоследствии поломок в поставляемом в Россию оборудовании в силу разных обстоятельств (в том числе и по причине недобросовестной конкуренции) несоизмеримо выше, чем у идентичных приборов, поставляемых в страны Западной Европы, Японию и США.

Стратегия национальной безопасности РФ прямо указывает на то, что зависимость от импортных поставок научного, испытательного оборудования, приборов и электронных компонентов – это фактор, негативно влияющий на национальную безопасность в области науки, технологий и образования. Однако на данный момент вопросы развития отечественного научного приборостроения никак не затронуты ни в Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г., ни в Стратегии научно-технологического развития РФ, ни в госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

За последние 10 лет появилось множество различных форм государственной поддержки ученых и производителей в РФ (целевые субсидии, гранты, налоговые льготы), однако сектор отечественного научного приборостроения до сих пор находится в глубокой стагнации. Лишь отдельные коллективы ставят задачи, связанные с импортозамещением высокотехнологичного оборудования, например, хирургических роботов-ассистентов или генетических анализаторов. Одной из вероятных причин неэффективности действующих программ является отсутствие единых целей и системного понимания того, кому и зачем нужны отечественные научные приборы.

«Ставя задачу импортозамещения в этой сфере, надо четко понимать, какие конкретные, измеримые показатели должны быть достигнуты и какие приборы необходимо производить в первую очередь. Для этого нужно знать, какие приборы являются базовыми, медленно устаревающими и будут востребованы широким потребителем в различных сферах отечественной инновационной экономики. Необходимо внедрить меры по стимуляции спроса на продукцию отечественных приборостроителей и защите внутрироссийского рынка от недобросовестной конкуренции западных компаний. А российские производители должны не просто создавать конкурентоспособные приборы, но и предоставлять сервисное обслуживание. Должна быть налажена обратная связь пользователей с изготовителями, чтобы те могли оперативно улучшать свои решения», – пояснил эксперт рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», руководитель экспертного комитета Новосибирского государственного университета Петр Меньшанов.

Для того чтобы запустить этот процесс, активисты Общероссийского народного фронта совместно с Советом научной молодежи Сибирского отделения РАН и Новосибирским госуниверситетом проведут опрос среди ученых, чтобы выяснить, какие именно приборы необходимы им для проведения инновационных исследований. Итоги опроса и предложения о возможных мерах решения этой проблемы Народный фронт направит в правительство РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей