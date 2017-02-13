Володин предложил депутатам Госдумы использовать программу для удаленной связи с приемными в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Госдуме нужно использовать компьютерную программу, которая позволит депутатам, находясь в Москве, контролировать работу своих приемных в регионах и быть на постоянной связи с избирателями. Об этом сообщает ТАСС.

Идея работы в этой области появилась в ходе визита Володина в Казань при посещении технопарка в сфере высоких технологий № «IT-парк». Во время экскурсии спикеру рассказали про действующую в Татарстане программу «Народный контроль», через которую осуществляется онлайн-связь между гражданами и правительством региона.

«Мы должны решить задачу организации с позиции контроля работы приемной депутата по обращениям граждан, фиксации всех обращений, и, соответственно, это надо все замкнуть на депутате, чтобы он видел, находясь в Госдуме, как работает его приемная, как рассматриваются обращения граждан, как они реализовываются, - заявил Володин. - Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом».

Также Володин заявил, что возможное взаимодействие Госдумы с технопарком может быть полезно и при реализации ранее озвученной им идеи по созданию в Думе компьютерной программы, контролирующей прохождение законопроектов от их внесения до принятия. Разработкой этих программ, по словам спикера, может заняться думским аппарат и глава комитета палаты по информационной политике Леонид Левин совместно с специалистами технопарка.

Источник: Псковская Лента Новостей