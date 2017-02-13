Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...21



Володин предложил депутатам Госдумы использовать программу для удаленной связи с приемными в регионах

13.02.2017 15:35 ПЛН, Псков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Госдуме нужно использовать компьютерную программу, которая позволит депутатам, находясь в Москве, контролировать работу своих приемных в регионах и быть на постоянной связи с избирателями. Об этом сообщает ТАСС.

Идея работы в этой области появилась в ходе визита Володина в Казань при посещении технопарка в сфере высоких технологий № «IT-парк». Во время экскурсии спикеру рассказали про действующую в Татарстане программу «Народный контроль», через которую осуществляется онлайн-связь между гражданами и правительством региона.

«Мы должны решить задачу организации с позиции контроля работы приемной депутата по обращениям граждан, фиксации всех обращений, и, соответственно, это надо все замкнуть на депутате, чтобы он видел, находясь в Госдуме, как работает его приемная, как рассматриваются обращения граждан, как они реализовываются, - заявил Володин. - Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом».

Также Володин заявил, что возможное взаимодействие Госдумы с технопарком может быть полезно и при реализации ранее озвученной им идеи по созданию в Думе компьютерной программы, контролирующей прохождение законопроектов от их внесения до принятия. Разработкой этих программ, по словам спикера, может заняться думским аппарат и глава комитета палаты по информационной политике Леонид Левин совместно с специалистами технопарка.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28