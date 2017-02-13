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Военная прокуратура и командование Псковского гарнизона занялись сплочением воинских коллективов

13.02.2017 15:24 ПЛН, Псков

Офицерами военной прокуратуры Псковского гарнизона во взаимодействии с командованием в период с 1 по 28 февраля в поднадзорных соединениях и воинских частях проводятся мероприятия по сплочению воинских коллективов. Осуществляется комплекс совместных мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законов и повышение уровня правовой информированности военнослужащих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военной прокуратуре Псковского гарнизона, военными прокурорами спланирован комплекс совместных предупредительно - профилактических мероприятий, направленных на устранение нарушений законов и повышение уровня правовой информированности военнослужащих. В частности, в комплекс запланированных мероприятий включены лекции, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы с военнослужащими, членами их семей и другими гражданами.

В целях выявления латентных правонарушений и конфликтных ситуаций в воинских коллективах в ходе профилактических мероприятий запланировано проведение анонимное анкетирование военнослужащих, для чего разработан специальный перечень вопросов.

Указанные мероприятия пройдут, в первую очередь, в неблагополучных по состоянию дисциплины и правопорядка воинских частях и учреждениях. В военных городках и местах дислокации запланированы юридические консультации для военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, занятия с офицерами по предупреждению в подразделениях правонарушений.

Помимо воинских частей Минобороны прокурорские работники будут выступать перед военнослужащими войск национальной гвардии РФ, Пограничной службы ФСБ России, МЧС.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной работы по обеспечению правопорядка в войсках и воинских коллективах и созданию благоприятных условий военной службы. Они завершатся 27 февраля проведением Единого дня правовых знаний.

Источник: Псковская Лента Новостей



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