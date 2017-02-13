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ВЦИОМ: Мужчины ценят в женщинах красоту, а женщины в мужчинах - честность

13.02.2017 16:15 ПЛН, Псков

Около трети (27%) российских мужчин считают главным в женщине красоту, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 17% респондентов отдают приоритет интеллекту, для 15% важна женская искренность, для 13% - доброта. 2% считают важным умение молчать и слушать, передает «Интерфакс».

Согласно данным опроса, 23% российских женщин признают, что главное качество мужчины - это честность, 20% считают, что это доброта. Для 16% важна надежность, для 12% - мужественность.

Лучше всего знакомиться и искать вторую половинку следует в кругу общих друзей, считают 43% опрошенных мужчин и женщин, однако 26% убеждены, что это стоит делать на работе или  на учебе. Почти 20% заявили о том, что знакомиться нужно в клубах по интересам.

«В поисках своих вторых половинок россияне стали немного требовательнее. За четыре года снизился интерес к кругу "таких-же-как-они-сами" друзей /коллег и чуть вырос – к знакомствам с людьми, посещающими места, где можно духовно и культурно развиваться (театры, концерты, библиотеки). Однако здесь не стоит обольщаться: желания и мечты – это одно, а реальность – другое. Россияне все равно знакомятся с похожими на себя людьми в тех местах, где более-менее постоянно бывают. Аналогичная ситуация с желаемыми качествами мужчин и женщин: мы мечтаем об идеальных, но влюбляемся в тех, кто рядом – живых людей со своими достоинствами и недостатками», - комментирует данные аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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