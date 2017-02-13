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Четырехкомнатную квартиру на Рижском проспекте в Пскове выставят на торги

13.02.2017 15:50 ПЛН, Псков

Четырехкомнатную квартиру можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества 21 февраля в 12.00 в Пскове.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, среди заявленных на торги лотов - четырехкомнатная квартира площадью 90,1 кв. м.
 
Квартира расположена на втором этаже 9-этажного дома на Рижском проспекте. Начальная цена лота - 3 миллиона 740 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона - 187 тысяч рублей.
 
Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах - одна из мер принудительного исполнения. Право применить ее судебному приставу-исполнителю дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Надо отметить, что судебный пристав-исполнитель лишь накладывает арест. Реализацией же на торгах арестованного имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации занимается специализированные предприятия.
 
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области по адресу: Псков, ул. Гоголя, д. 4, - по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по пятницам и в праздничные дни - с 10.00 до 13.00. Телефон: (8112) 66-85-96.

Источник: Псковская Лента Новостей



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