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Конкурс на лучшие масленичные блины объявляет Молодежный центр Пскова

13.02.2017 16:00 ПЛН, Псков

Молодежный центр Пскова готовится к традиционным масленичным вечеркам в духе народных традиций с играми, песнями и плясками.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, в рамках вечерок состоится конкурс блинов в стиле «Контрольная закупка», где судьями выступят дети из Псковского детского дома и детского социального клуба «Мечта».
 
 
Принять участие в приготовлении блинов приглашаются все желающие. Добавки к блинам могут быть разными - на усмотрение участника. Также нужно будет самостоятельно украсить свой стол и презентовать блюдо.
 
Спешите подать заявку на конкурс блинов: вас ждет море позитива от счастливых детей и подарки от спонсоров.
 
Праздник состоится 22 февраля в Молодежном центре (М. Горького, 15) в 15.30. Справки по тел.: +7 (911) 351-15-01.

Источник: Псковская Лента Новостей



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