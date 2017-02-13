Конкурс на лучшие масленичные блины объявляет Молодежный центр Пскова

Молодежный центр Пскова готовится к традиционным масленичным вечеркам в духе народных традиций с играми, песнями и плясками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, в рамках вечерок состоится конкурс блинов в стиле «Контрольная закупка», где судьями выступят дети из Псковского детского дома и детского социального клуба «Мечта».

Принять участие в приготовлении блинов приглашаются все желающие. Добавки к блинам могут быть разными - на усмотрение участника. Также нужно будет самостоятельно украсить свой стол и презентовать блюдо.

Спешите подать заявку на конкурс блинов: вас ждет море позитива от счастливых детей и подарки от спонсоров.

Праздник состоится 22 февраля в Молодежном центре (М. Горького, 15) в 15.30. Справки по тел.: +7 (911) 351-15-01.

Источник: Псковская Лента Новостей