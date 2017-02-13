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Красный Крест приглашает псковичей к участию в благотворительной акции

13.02.2017 16:44 ПЛН, Псков

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста приглашает псковичей и гостей города принять участие в благотворительной акции. Она будет проходить 21 февраля с 15.00 до 19.00 в ТК «ПИК-60».

«Время проведения акции совпадает с Масленичной неделей, во время которой принято от души жертвовать для нуждающихся людей, приглашать в гости близких и родных, а также весело и ярко проводить время», - сообщили Псковской Ленте Новостей в Красном Кресте.

В ходе программы акции для гостей и посетителей ТК «ПИК-60» выступит юношеский танцевальный коллектив «Мозаика», который зажигательно исполнит русские народные танцы. Бабушки-волонтеры Красного Креста примут участие в «Фестивале блинов», благодаря которому посетителям ТК «ПИК-60» будет предложена благотворительная распродажа праздничного угощения и рецепты. Детям и всем желающим представится возможность поучаствовать в конкурсе рисунков на тему весны, в веселых масленичных конкурсах и викторинах, а также сфотографироваться с героями популярного детского мультфильма «Маша и Медведь».

Источник: Псковская Лента Новостей



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