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Наталья Горбачева: Мы за выполнение указов президента не на бумаге, а в реальной жизни

13.02.2017 16:59 ПЛН, Псков

«Мы за диалог с властью, мы за выполнение указов президента не на бумаге, а в реальной жизни. А это возможно только при индексации базовых окладов работников бюджетной сферы», - заявила на митинге «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области» председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева.

По ее словам, в настоящее время работники 16 специальностей в сфере образования имеют базовые оклады ниже МРОТ. «Мы считаем, что недопустимо воспитателю  детского сада платить за важнейшую для страны работу 9 тысяч рублей», - уверена Наталья Горбачева.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер присоединилась к требованиям Псковского облсовпрофа по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы. По ее словам, на протяжении 2016 года работники здравоохранения и образования неоднократно сталкивались с невыплатой стимулирующих. «Власть отрицает недофинансирование отрасли. Несмотря на показатели роста, зарплата в сфере здравоохранения остается самой низкой по Северо-Западному федеральному округу, а коэффициент совместительства - один из самых высоких. Финансовое положение работников здравоохранения заметно ухудшилось. Мы едины в своих требованиях с коллегами. Мы требуем выполнение указов президента не на бумаги, а в реальной жизни», - сказала Анжелика Шундер.

Источник: Псковская Лента Новостей



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