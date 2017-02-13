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Главный нарколог Минздрава предложил вернуть «пьяные комиссии» на заводах

13.02.2017 17:02 ПЛН, Псков

Главный психиатр-нарколог Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн предлагает подумать над повышением страховых выплат для граждан, употребляющих алкоголь, а также возвращением «пьяных комиссий» на производстве.

«У нас есть серьезный провал по рабочим коллективам. Мы всегда вспоминаем советские времена и так называемые "пьяные комиссии", они часто бывали очень комичными, представляли собой товарищеские суды. Мы хотим возродить эту систему», - сказал Е.Брюн в понедельник на «круглом столе» в Госдуме на тему «Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного возраста и демографическую ситуацию в России. Пути решения», сообщает «Интерфакс».

Нарколог считает, что «у нас теперь есть маркер на злоупотребление алкоголем: до 20 процентов работающего мужского населения злоупотребляют алкоголем». «Я думаю, этим нужно заняться», - заявил эксперт.

«В спайке с этим надо посмотреть, не нужно ли повысить страховые выплаты для лиц, употребляющих психоактивные вещества», - сказал Е.Брюн.

Источник: Псковская Лента Новостей



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