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Родители псковских выпускников могут задать вопросы главе Рособрнадзора

13.02.2017 17:56 ПЛН, Псков

Родители псковских выпускников могут принять участие во всероссийской встрече с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергея Кравцова по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, вопросы уже принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в cоциальных сетях.

Встреча пройдет 15 февраля в 11.00 в Ситуационно-информационном центре ведомства в Москве. Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора будет вестись on-line трансляция.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора дадут разъяснения, касающиеся: организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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