Ульяна Михайлова поблагодарила работников бюджетной сферы за стойкость и выдержку

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова на митинге «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области» поблагодарила своих профсоюзных коллег и работников бюджетной сферы за стойкость и выдержку, которую они проявили, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она подчеркнула, что профсоюзы пошли по сложному пути - объявление социального конфликта - и выразила надежду, что работники бюджетной сферы смогут вместе с профсоюзами дойти до конца. В рамках закона действующая власть, подчеркнула лидер Псковского облсовпрофа, обязана проводить индексацию зарплат работников бюджетной сферы.

«Мы категорически не согласны с пустым заявлением региональной власти, что исполняются указы президента. Рассчитываем, что власть услышит обращение работников бюджетной сферы. Этот митинг не является завершающим. Нам придется подключить муниципальный профсоюзный актив. Полагаю, только тогда нам удастся добиться поставленной цели», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Напомним, что Пскове прошел митинг «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области». Представители профсоюзных организаций работников образования и науки, здравоохранения, культуры, работников государственных учреждений и общественного обслуживания, других членских организаций Псковского облсовпрофа единогласно поддержали обращение с требованием к Правительству Российской Федерации осуществить индексацию должностных окладов работникам федеральных бюджетных организаций (преподавателям вузов и ссузов, работникам науки, культуры, здравоохранения и спорта); к губернатору Псковской области - осуществить все необходимые действия по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы; к администрации Псковской области и Псковскому областному Собранию депутатов - внести необходимые изменения в нормативные акты Псковской области, по увеличению фондов оплаты труда бюджетных организаций и органов местного самоуправления на размер необходимый для индексации заработной платы; к администрации Псковской области - исключить применение в расчетах средней заработной платы работников бюджетных организаций практики двойных стандартов, включающих в среднюю заработную плату льготы, компенсационные выплаты и выплаты, за превышение нормы рабочего времени, означающие усиление эксплуатации работника и нанесение вреда его здоровью.

Источник: Псковская Лента Новостей