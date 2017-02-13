Лев Шлосберг предложил Псковскому парламенту проект «закона Ильдара Дадина»

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (фракция партии «Яблоко») внес в региональный парламент проект постановления областного Собрания «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, проект федерального закона разработан в целях защиты прав родственников осужденных к лишению свободы на получение информации об их местонахождении во время отбывания наказания.

По мнению парламентария, в пользу принятия закона говорит недавний случай с осужденным Ильдаром Дадиным. Дадин больше месяца не имел возможности выходить на связь с родными в процессе этапирования, которое производилось без уведомления родных и адвокатов, из Сегежской колонии №7 (Республика Карелия) в колонию №5 (Республика Алтай), и это не являлось формальным нарушением законодательства. Существующая норма закона позволяет сотрудникам ФСИН пренебрегать законным правом осужденного информировать родственников о месте отбывания наказания, прибытии, убытии или перемещении из него.

Законопроектом предлагается обязать администрацию следственного изолятора в течение трех дней ставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о его дальнейшем маршруте по отбыванию наказания, то же самое касается администрации того исправительного учреждения, в которое прибывает осужденный.

Кроме того, законопроект предлагает обязать администрацию исправительного учреждения предоставлять право осужденному на звонок одному из родственников не позднее трех дней со дня прибытия к месту отбывания наказания.

Лев Шлосберг предлагает также установить предельный срок перемещения заключенного: не более 7 суток (что соответствует длительности пути на поездах дальнего следования от Калининграда до Владивостока).

С учетом отбывания наказания в транзитно-пересыльных пунктах, общий срок перемещения осужденных к лишению свободы к месту отбывания наказания не должен превышать 14 суток.

Еще одно важное положение законопроекта связано с местом отбывания наказания. В настоящее время согласно ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденные должны отбывать наказание в пределах того региона, где они проживали или были осуждены, лишь в исключительных случаях возможно их перемещение в другой субъект РФ. Но этим положением закона постоянно пренебрегают в ФСИН, и заключенные очень часто оказываются далеко от региона проживания.

Депутат предлагает ввести в закон норму об обязательном добровольном согласии осужденного на отбывание наказания в другом регионе.

На случаи отсутствия по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях, законопроектом предлагается размещать осужденного в соседнем регионе.

Проект закона не требует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Законопроект разработан юристами партии «Яблоко».

Напомним, Лев Шлосберг ране направлял обращения в Следственный комитет РФ и Федеральную службу исполнения наказаний с требованием расследовать опубликованные в СМИ сведения о насилии и пытках, примененных в отношении заключенного Ильдара Дадина сотрудниками и руководством Исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Карелия» (г. Сегежа).

В официальном ответе парламентарию представитель Следственного управления Следственного комитета по Республике Карелия Артур Климук уведомил, что изложенные И. Дадиным факты пыток и издевательств не нашли своего подтверждения. При этом заместитель директора УФСИН России Валерий Максименко в ответе депутату подтвердил, что к Дадину были применены физическая сила и спецсредства (наручники), но назвал причиной этого «злостное неповиновение сотрудникам ИК-7» со стороны самого осужденного, при этом следственным отделом по г. Сегежа СУ СК по Республике Карелия «нарушений требований закона при применении к осужденному физической силы и специальных средств не выявлено».

Дадин подал ходатайство о возвращении его в Сегежскую колонию, так как, по его словам, только после поданных им жалоб в колонии прекратились издевательства над заключенными, и его присутствие там гарантировало соблюдение прав других осужденных.

10 февраля Конституционный суд России постановил, что приговор Ильдару Дадину за неоднократное нарушение правил проведения митинга должен быть пересмотрен, так как на момент рассмотрения уголовного дела решения по административным правонарушениям Дадина не вступили в силу.

При этом саму статью 212.1 Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах суд признал соответствующей Конституции. Жалоба Дадина, который просил признать эту статью неконституционной, отклонена.

Ильдар Дадин — первый гражданин России, которого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Эта статья появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году и предусматривает уголовную ответственность, если человека не менее трех раз привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства о публичных мероприятиях. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей