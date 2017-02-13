Семейная олимпиада по праву прошла в Пскове

11 февраля в псковском лицее №4 состоялся областной этап Семейной олимпиады по праву. В этом году она посвящена теме «Противодействие ксенофобии и экстремизму в современной России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, в финальный этап олимпиады вышли 8 семейных команд, подготовленных учите­лями - тренерами из школ Пскова, Дновского, Палкинского, Пушкиногорского и Стругокрасненского районов. На открытии олимпиады участников приветствовали заместитель председа­теля Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель началь­ника Государственного управления образования Псковской области Надежда Соловь­ева, секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов.

Первый тур соревнований представлял собой регламентированную дискуссию (игру) «Дебаты» на тему «Российское государство эффективно осуществляет политику противодействия ксенофобии и экстремизму». Команды дискутировали попарно, а судей­ство традиционно осуществляли представители Псковского технического лицея. Раньше это были школьники, а теперь уже взрослые люди, преподаватели вузов, сотрудники ГИБДД, инженеры и менеджеры.

Во втором туре команды писали эссе на заданную (полученную по жребию) тему, свя­занную с общей проблематикой олимпиады. В третьем туре команды устно представ­ляли конкретную ситуацию нарушения прав человека и демонстрировали своё умение защи­щать нарушенные права, а также отвечали на вопросы команд-партнеров и зрителей.

После тщательного и беспристрастного подсчёта баллов по итогам всех трех туров соревнований жюри присудило первое место и диплом первой степени команде семьи Крипайтис-Мирвалиевых, представлявших Палкинскую среднюю школу. Второе место и диплом второй степени полу­чила семейная команда Стругокрасненской школы, а третьего места была удостоена команда семьи Багдасарян – Саносян, представляв­шая Многопрофильный правовой лицей № 8 г. Пскова. Остальным командам были вручены дипломы участников Семейной олимпиады. Ди­пломы получили также учителя-тренеры команд. Кроме того, тренер команды из Палкино, занявшей пер­вое место, Анатолий Коновалов, увез в свою школу специальный памятный приз Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, Центр граждан­ского образования ПОИПКРО проводит Семейные олимпиады с 2000 года. В этом году Семейная олимпиада 2017 г. показала неизменный интерес участников образователь­ного процесса – педагогов, учащихся и родителей - к политико-правовой пробле­матике.

Источник: Псковская Лента Новостей