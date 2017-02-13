Губернатор Андрей Турчак скорректировал систему оплату труда руководству «Псковавтодор» и учреждений ветеринарии

Губернатор Псковской области Андрей Турчак внес изменения в систему оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог Псковской области». Соответствующее постановление администрации Псковской области от 06.02.2017 № 42 опубликовано 13 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер и дата проведения индексации должностных окладов работников определяется не законом области, как прежде, администрацией. Ежегодная индексация не будет обязательной.

Уменьшаются должностные оклады – у первого заместителя руководителя учреждения с 90 до 80 % должностного оклада руководителя учреждения, у заместителей руководителя и главного бухгалтера – 70% вместо «от 70 до 80%».

Положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года – в кратности 1 к 3.

В положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность. В новой редакции излагается перечень должностей.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.

Еще одно постановление администрации Псковской области №53 от 08.02.2017 (опубликовано 13 февраля) вносит аналогичные изменения в систему оплаты в государственных учреждениях ветеринарии.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении руководства бюджетных учреждений, подведомственных управлению по связи и массовым коммуникациям, руководства учреждений физкультуры и спорта, архивов.

Источник: Псковская Лента Новостей