Требования пожарной безопасности напомнили сотрудники МЧС жителям Палкино

В поселке Палкино прошёл профилактический рейд МЧС. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, 13 февраля отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе поселка Палкино проведён рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

В проведении рейда принял участие участковый уполномоченный полиции ОП по Палкинскому району МО МВД Печорский.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано семь человек, распространено более 15 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. До граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Источник: Псковская Лента Новостей