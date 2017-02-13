Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...23



Необычный урок для учеников младших классов провели кинологи ФСИН в Середке

13.02.2017 19:40 ПЛН, Псков

Необычный урок для учеников младших классов средней школы п. Середка провели сотрудники-кинологи ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службеУФСИН России по Псковской области, гости не только рассказали ребятам о профессии кинолога, служебных собаках, способах и методах их дрессировки, но и сами четвероногие по кличке Ланда и Гильза порадовали детей показательными выступлениями.

«Мы стараемся ежеквартально посещать данную школу и показывать детишкам то, что умеют наши собаки. Сотрудничаем так уже несколько лет. И каждый раз встречаем такой восторг у детей, они всегда задают много вопросов и очень радуются нашему приходу», - рассказала старший инструктор-кинолог ИК-4 Наталья Певцова.

В этот раз праздник для детей устроили специалисты-кинологи исправительной колонии № 4 Наталья Певцова и Константин Федоров. А зрителями и участниками стали учащиеся начальных классов. Гости не только рассказали ученикам об особенностях кинологической работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но и показали навыки дрессировки служебной собаки.

Помимо общего курса дрессировки, кинологи продемонстрировали ученикам работу по выборке человека и вещи и поиск имитатора наркотического вещества. Кроме того, специалисты ответили на многочисленные вопросы детей и разрешили сфотографироваться со служебными собаками.

Подобные мероприятия для сотрудников кинологической службы стали уже традиционными.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28