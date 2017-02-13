Необычный урок для учеников младших классов провели кинологи ФСИН в Середке

Необычный урок для учеников младших классов средней школы п. Середка провели сотрудники-кинологи ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службеУФСИН России по Псковской области, гости не только рассказали ребятам о профессии кинолога, служебных собаках, способах и методах их дрессировки, но и сами четвероногие по кличке Ланда и Гильза порадовали детей показательными выступлениями.

«Мы стараемся ежеквартально посещать данную школу и показывать детишкам то, что умеют наши собаки. Сотрудничаем так уже несколько лет. И каждый раз встречаем такой восторг у детей, они всегда задают много вопросов и очень радуются нашему приходу», - рассказала старший инструктор-кинолог ИК-4 Наталья Певцова.

В этот раз праздник для детей устроили специалисты-кинологи исправительной колонии № 4 Наталья Певцова и Константин Федоров. А зрителями и участниками стали учащиеся начальных классов. Гости не только рассказали ученикам об особенностях кинологической работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но и показали навыки дрессировки служебной собаки.

Помимо общего курса дрессировки, кинологи продемонстрировали ученикам работу по выборке человека и вещи и поиск имитатора наркотического вещества. Кроме того, специалисты ответили на многочисленные вопросы детей и разрешили сфотографироваться со служебными собаками.

Подобные мероприятия для сотрудников кинологической службы стали уже традиционными.

Источник: Псковская Лента Новостей