Прасковью Молочкову на отдыхе изобразила еще одна участница конкурса детских рисунков

Еще одна участница прислала свою работу на конкурс детских рисунков «Один день из жизни Прасковьи Молочковой», организованный Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей.

Шестилетняя Дарина Гуцаева нарисовала Прасковью Молочкову на отдыхе, посреди ромашкового луга.

Уважаемые читатели! Мы с нетерпением ждем новые работы наших юных художников!

Условия конкурса:

Конкурс проходит с 26 января по 16 февраля 2017 года на сайте Псковской Ленты Новостей.

Фотографии или сканы в формате jpeg необходимо присылать на адрес электронной почты konkurs_pskov@mail.ru с пометкой «конкурс рисунков». Уважаемые родители, не забудьте указать имя ребенка, свои ФИО, контактные данные (сотовый телефон).

Рисунок карандашами, красками или фломастерами должен быть сделан одним ребенком (не взрослым или группой детей).

Победители будут определяться путем интернет-голосования в группе ПЛН ВКонтакте, которое продолжится с 16 по 19 февраля включительно (все фотографии будут выложены в специальном альбоме конкурса рисунков).

20 февраля на сайте ПЛН будут объявлены фамилии трех победителей - авторов фотографий, набравших наибольшее количество лайков. Победителей ждут вкусные призы и фирменные подарки. Также будет определен один рисунок, который получит приз симпатий от организатора конкурса - Псковского городского молочного завода.

Конкурс приурочен к 20-летию торговой марки «Прасковья Молочкова».

Источник: Псковская Лента Новостей