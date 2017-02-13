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Коллегия судей ищет кандидатов на должность мирового судьи в Псковском районе

13.02.2017 22:10 ПЛН, Псков

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантной должности мирового судьи судебного участка № 37 в границах административно-территориального образования «Псковский район». Об этом сообщает сайт коллегии.

Документы и заявления от претендентов принимаются до 10 марта по адресу:  Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов – 10 марта 2017 г.

Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.    

Источник: Псковская Лента Новостей



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