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Зампрокурора области проведет прием граждан в Опочке

14.02.2017 10:15 ПЛН, Псков

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко в марте 2017 года проведет личный прием граждан в прокуратуре Опочецкого района, расположенной по адресу: Опочка, ул. Калинина, д. 15.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, для встречи с заместителем прокурора области в срок до 1 марта необходимо обратиться к прокурору Опочецкого района Роману Хотченкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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