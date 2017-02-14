Америка под микроскопом

В Псковском госуниверситете проходит трехдневный семинар на актуальную тему «Россия и США в меняющемся мире». Инициаторами мероприятия выступили Институт США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) и Управление образования администрации Псковской области. Главным гостем стал директор ИСКРАН Валерий Гарбузов. Представляя гостя, ректор университета Юрий Демьяненко напомнил, что Валерий Николаевич закончил Псковский педагогический институт в 1982 году и около 15 лет работал на кафедре общей истории. Сегодня среди псковского научного сообщества и крупных руководителей можно встретить немало бывших учеников Валерия Гарбузова.

Также на открытии присутствовал начальник областного Управления образования Александр Седунов.

В слушателях тоже недостатка не было. Просторная аудитория оказалась набита, что называется, под завязку, включая даже стоячие места в проходах. Присутствовали преподаватели университета, учителя общеобразовательных школ Пскова, студенты филфака, истфака и иняза.

В начале своего выступления Валерий Гарбузов уделил несколько слов самому институту ИСКРАН. Практически каждый россиянин слышал про западных «кремленологов» и мощные «мозговые тресты», которые работали в странах США и Западной Европы над изучением СССР, а вот аналогичные отечественные структуры не столь известны. Между тем, они существуют и успешно работают. Институт США и Канады отметит в этом году свой полувековой юбилей. Создан он был в свое время в качестве реакции на события Карибского кризиса и изначально не предназначался для того, чтобы заниматься преподавательской и просветительской деятельностью. Задачи этого ведомства куда прагматичнее – отслеживание, аналитика и подготовка экспертных заключений для высших органов власти страны. Среди «пользователей» интеллектуального продукта ИСКРАН – администрация президента, Совет безопасности, правительство и другие федеральные ведомства.

«Это не значит, что наши выводы принимаются автоматически, процесс принятия решения вещь не простая. Тем не менее, определенное влияние они оказывают», – аккуратно отметил Валерий Гарбузов. Также он представил псковичам своих коллег.

От знакомства перешли к первому докладу – «Президентские выборы 2016 года в США и победа Дональда Трампа: итоги и перспективы». Тема, мягко говоря, успевшая основательно навязнуть в ушах у каждого россиянина, в доме которого есть телевизор, интернет или радиоточка. С этого обстоятельства и начал директор ИСКРАН: «В течение двух лет вы слушали про выборы президента США, наверное, больше, чем про внутренние российские проблемы».

Почему это так важно? Дело в том, что во время длительного, двухгодичного выборного марафона американцы долго и мучительно обсуждают собственные внутренние проблемы, которые, в отличие от их внешнеполитического курса обычно малоизвестны в остальном мире. Однако именно они могут оказывать решающее влияние на активную внешнюю политику США. А стало быть, весьма ощутимо отдаются по всей планете. «Знать другого необходимо, чтобы понимать движущие им мотивы. И, что не менее важно – научиться понимать проблемы и действия своего государства».

Итак, уникальные по своей длительности американские выборы. На первом этапе происходит своеобразная пристрелка – кандидаты ездят по разным штатам, общаются с электоратом, зондируют почву. На втором этапе начинаются уже настоящие выборы в каждом штате – в результате от каждой партии должно остаться по одному кандидату, лучшему из лучших. Наконец, последний этап, большие выборы.

Дональд Трамп оказался сюрпризом для политологов и социологов всего мира. Судя по тональности доклада Валерия Гарбузова – и для российских тоже. По крайней мере, смелых заявлений или даже осторожных намеков о том, что вот, дескать, мы-то знали, кто на самом деле победит, в зале Псковского университета не прозвучало.

Почему же так вышло? По словам докладчика, Трампа никто не воспринимал всерьез. Начиная с 1988 года он неоднократно либо заявлял о своем намерении участвовать в президентской гонке, либо и впрямь принимал участие, но выходил на ранних этапах. Однако на сей раз что-то пошло не так. Шоумен, бизнесмен, неординарный человек одного за другим «съел» всех 16 кандидатов от Республиканской партии, среди которых были довольно серьезные игроки, как, например, Джеф Буш, отпрыск одного из старейших американских политических кланов.

Затем он еще раз обманул все социологические замеры, сумев отобрать электорат Хиллари Клинтон и склонив на свою сторону так называемые «колеблющиеся штаты». По мнению Валерия Гарбузова, в немалой степени в таком раскладе оказался виноват кризис внутри самой Республиканской партии. Даже тройной кризис – отсутствие свежих идей, отсутствие харизматических лидеров и постепенное сокращение своего электората за счет цветного населения.

В то же время на повестке дня среди значительной части американцев оказались протесты против политики Барака Обамы. Как ни странно звучит это для русского уха, но в США чернокожего президента обзывали «коммунистом», считали крайне левым и рисовали чуть ли не на Белом доме серп и молот, что по американским меркам считается крайне обидным. Возникло так называемое «движение чаепития», объединявшее белых консерваторов, у которых накопилось немало претензий к правящей элите.

Трамп поставил на повестку дня решение насущных проблем: борьбу с нелегальной миграцией и возврат американских предприятий на родину. В условиях, когда по неофициальным данным количество нелегалов перевалило за 20 миллионов, а коренные жители индустриальных штатов оказались в «ржавом поясе» среди разрушенных заводов и мертвых городов, эти простые лозунги нашли свой отклик.

Сыграла свою роль и специфическая избирательная система США. Выиграв с перевесом почти в три миллиона голосов избирателей, Хилари Клинтон проиграла с огромным разрывом по голосам выборщиков.

Чего ждать дальше? Дональд Трамп начал выполнять предвыборные обещания – отменил Транстихоокеанское партнерство, отменил медицинскую программу Обамы. Между тем все антитрамповские силы собираются в один кулак. Это и обойденные им представители республиканской элиты. И американские СМИ, почти единым фронтом набросившиеся на нового президента. И оправившиеся после поражения лидеры Демократической партии. Тот факт, что многие ключевые решения Трамп принимает в формате так называемых исполнительных директив (американский аналог наших президентских указов), не советуясь с Конгрессом, может выйти новому главе Белого дома боком. И со временем привести к обвинениям в авторитаризме, а далее и к попыткам импичмента. Слишком много противоречий и в программе президента. Например, выпады против Китая, как главного экономического конкурента, стоят в одном ряду с отменой Транстихоокеанского партнерства, которое как раз и создавалось в пику КНР. Слова о том, чтобы сделать Америку снова великой, не слишком вяжутся с замечаниями о том, что хорошо бы найти общий язык с Россией – во всяком случае, для американского избирателя.

Так что и россиянам не стоит слишком уж расслабляться. «От того, что поменялся хозяин Белого дома, не поменяются интересы Америки. Трамп будет в любом случае проводить проамериканскую, а не пророссийскую политику».

Первые итоги президентских выборов в США обычно подводят через сто дней. Будем ждать.

Далее с докладами выступили коллеги Валерия Гарбузова. Надежда Шведова рассказала о гендерных проблемах американских женщин. Татьяна Кузьмина остановилась на особенностях американо-канадских отношениях и перспективах их развития при Дональде Трампе. Темы, безусловно, интересные, но имеющие для россиян исключительно познавательные характер.

Куда более насущным был вопрос, на котором остановилась Нана Гегелашвили – «Контуры политики США на постсоветском пространстве». Однако и здесь основной тезис состоял в том, что с внешнеполитическим курсом при Трампе пока еще ничего не понятно, и выводы делать преждевременно. Пока эксперты полагают, что США от политики вмешательства в межэтнические конфликты перейдут к более прагматичным экономическим отношениям. Ключевыми странами СНГ, на которых сосредоточит свое внимание Америка, могут стать Казахстан, Грузия, Азербайджан.

Подводя итоги первого дня, стоит отметить несколько академический характер мероприятия. По большому счету, доклад о выборах в США не содержал каких-то принципиально новых сведений, по сравнению со всей той информацией, что поставляли нам все это время российские и западные СМИ. Отличаясь, разве что большей структурированность и четкостью изложения темы. А между тем, от профессионалов хотелось бы услышать либо какие-то малоизвестные широкой публике факты, либо новый неизбитый взгляд на хорошо известные обстоятельства. Например, какие же все-таки силы на самом деле стоят за новым американским президентом? Не одни же техасские рейнджеры и оклахомские реднеки? При таком солидном перечне противников едва ли он реально смог бы удержаться у власти хотя бы один день, не имея за плечами внушительной группы поддержки.

Тема американского влияния на постсоветском пространстве тоже оказалась освещена весьма скромно. Представители института полностью обошли болезненный вопрос Украины, которую злые языки уже называют 51-м штатом Америки. Ничего не было сказано и про западные интересы в соседний Беларуси, где, по одной из версий, вполне может полыхнуть новый майдан со всеми вытекающими отсюда для белорусов и русских последствиями.

Впрочем, удовольствуемся и этими данными, тем более, что впереди еще два дня докладов и презентаций. Как-никак, ИСКРАН учреждение достаточно закрытое. Было бы наивно требовать, чтобы его представители презентовали широкой публике те же самые доклады, которые ложатся на стол высшего российского руководства.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей