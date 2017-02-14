Сердца и сети: как наладить личную жизнь с помощью мобильного интернета

Спорт
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» - идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов6
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
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Общество
Депутат гордумы Елена Полонская представляет Псковскую область на съезде Национальной родительской ассоциации
Фестивали
«Пинежский Пушкин» стал лидером зрительного голосования по итогам режиссерской лаборатории Олега Лоевского 3