Сердца и сети: как наладить личную жизнь с помощью мобильного интернета

«Надо искать любовь, где бы ты ни находился,

пусть даже поиски эти означают часы, дни,

недели разочарования и печали.

Все дело в том, что, когда мы отправляемся

на поиски любви, любовь движется нам навстречу».



Пауло Коэльо

По данным Яндекса, более 70% жителей Северо-Запада регулярно выходят в интернет, причем все чаще они это делают с разнообразных гаджетов. Одновременно растет и число участников разнообразных соцсетей и сервисов для знакомств. У всех уже на слуху Mamba, Badoo, Love Planet и множество других сайтов, каждый со своей спецификой и «фишечками».

Сегодня мы расскажем о сервисе знакомств, который запустил оператор МТС. Это бесплатное и достаточно простое в использовании мобильное приложение «Знакомства», воспользоваться которым могут абоненты любого оператора связи.



Как обычно, сначала нужно скачать приложение. Зарегистрироваться в сервисе можно через любую из популярных социальных сетей - Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники». В этом случае фото и ваши интересы из профиля соцсети автоматически «перекочуют» во вновь созданный аккаунт приложения. Если в социальных сетях вас не бывает, регистрируйтесь по номеру телефона. Но тут потребуется ненадолго забыть о своей скромности и написать пару слов о себе, а также прикрепить удачное фото. До сих пор нет?! Быстро делаем и идем дальше.

В приложении всего четыре базовых раздела, которые визуально представлены в верхней панели иконками в виде рупора, сердец, чата и гайки. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что это разделы «Обсуждения», «Знакомства», «Симпатии» и «Настройки» соответственно. Здесь в дальнейшем и будут кипеть ваши страсти.







Прежде чем приступать к поиску своей судьбы, стоит сделать еще пару дополнительных настроек. В первую очередь, важно объяснить сервису, кого вы ищите: мужчину или женщину, возраст потенциального партнера и насколько далеко от вас он (она) может находиться. Для точных указаний достаточно зайти в «Настройки».



УДОБНАЯ ФИШКА:



во время переписки вы сможете с легкостью обмениваться фотографиями с собеседником. Для этого в приложении есть удобная функция в виде иконки с фотоаппаратом слева от окна для общения. Все как мы любим. .

Когда вы захотите общаться «наедине», не отвлекаясь на новые знакомства, но и не удаляя при этом анкету, воспользуйтесь удобной функцией «Невидимка». Она сделает ваш профиль невидимым для других. Если передумаете - «выйти из тени» можно будет в одно касание.





Больше никаких препятствий нет - пора искать, кто не спрятался - мы не виноваты! Идем в «Знакомства» - те самые «сердечки» - и активируем… интуицию, только ищите ее не в программе, а в себе. Она пригодится, потому что принимать решение о целесообразности дальнейшего общения с тем или иным человеком вы будете по минимуму вводных данных - фото, имя и возраст. Если кандидатом этот рубеж успешно преодолен, смахивайте фото вправо. Если человек на фото не соответствует вашим представлениям о прекрасном - влево. Вот так просто. После этого остается ждать, когда ваши симпатии совпадут и можно будет общаться в чате. Без этого доступ к телу человеку получить не удастся. Все диалоги будут собраны в разделе «Симпатии».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: • Предпочтения партнеров - заложены генетически доказывают исследования человеческого ДНК учеными. (исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour в мае 2016 года). • Более 20% россиян ищут любовь в соцсетях и на сайтах знакомств (ВЦИОМ, 2015) • Сайт Mamba.Ruв январе 2017 года посетили более 4 миллионов человек (данные Wamba)





Для тех, кто не строит далеко идущие планы, а просто ищет компанию, например, сходить в кино, в приложении есть специальный, ни к чему не обязывающий раздел «Обсуждения». Нажимаете на кнопку с плюсом в правом верхнем углу и инициируете свою тему для беседы, либо присоединяетесь к уже заявленным. Для этого не обязательно никого «лайкать», а можно тут же в переписке обсудить все детали. А дальше как пойдет. Мало ли....







ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ Важные правила безопасных интернет-знакомств: • Не публикуйте и не сообщайте малознакомым собеседниками много личной информации: настоящую фамилию, где вы живете, работаете и с кем проводите время • Если хотите назначить реальную встречу с виртуальным знакомым, пусть эта встреча состоится в людном месте, и лучше в светлое время суток • Сообщите близким или друзьям о том, куда и с кем идете

И еще несколько слов о безопасности. Ни для кого не секрет, что все люди разные, и некоторые из них бывают навязчивы. Если кто-то перейдет границы разумного, не стесняйтесь пожаловаться разработчику приложения. Узнать, как это сделать, а также получить ответы на другие важные вопросы вы всегда сможете в «Настройках», в разделе FAQ (англ. Frequently Asked Questions - часто задаваемые вопросы).

Так что смело приступайте к поиску, и пусть все у вас сложится!

Источник: Псковская Лента Новостей