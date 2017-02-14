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Депутат гордумы Елена Полонская представляет Псковскую область на съезде Национальной родительской ассоциации

14.02.2017 11:04 ПЛН, Псков

13 февраля в Москве начал работу очередной Съезд Общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностях». В его работе принимают участие делегаты со всех регионов РФ. Псковскую область представляет председатель Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская.

Как она рассказала Псковской Ленте Новостей, в рамках работы съезда пройдут встречи с министрами образования и науки РФ, здравоохранения РФ, труда и социальной защиты РФ, культуры РФ, также состоятся дискуссионные площадки на темы «Судьба и перспектива единого закона в поддержку семей с детьми», «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный учитель?», «Современная модель родительского просвещения».

Съезд продолжит свою работу до 16 февраля. На нем подведут итоги работы Национальной родительской ассоциации в 2015 – 2016 годах и определят стратегию развития на 2017 -2018 годы.

Напомним, что в состав Координационного совета Общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки и защиты семейных ценностей» входят такие лица как председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, член Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Алексей Гусев, главный нарколог РФ Евгений Брюн, известная телеведущая Ангелина Вовк, известная певица Валерия и многие другие представители власти, известные деятели культуры, науки, образования.

Источник: Псковская Лента Новостей



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